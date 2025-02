Ciclabile, i civici sfidano la giunta. Petizione per lo stop ai lavori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Progetto Castel Guelfo ha lanciato sui propri canali unaper richiedere la sospensione temporanea deidi realizzazione della pistanella zona di Poggio Piccolo. Il cantiere, partito da qualche settimana, rientra nell’Accordo di Programma siglato qualche tempo fa legato agli insediamenti logistici previsti nell’area di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo. Un piano che ha l’obiettivo di implementare il livello di servizio di tutte le attività produttive della zona e che non si limita alle sole ciclabili, ma prevede pure nuove rotatorie stradali sulla via Emilia, al casello autostradale castellano e sulla Colunga, nell’intersezione con via Industria. Un investimento di oltre 7 milioni di euro a carico esclusivo dei privati promotori degli insediamenti logistici.