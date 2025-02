Ilgiorno.it - "Ciao Luca, eri più di un amico”. Al Torriani di Cremona i compagni piangono il 14enne morto in palestra

. Come si fa a spiegare ai ragazzi che il loro compagno non c’è più? Ci ha provato ieri mattina una psicologa, arrivata in classe, in una classe, insolitamente muta, con i ragazzi della 1aIC informatica, attoniti, qualcuno a scrivere un bigliettino di ultimo saluto aBarba, ildurante l’ora di ginnastica, lunedì verso le 11. "Sei l’che avevo sempre desiderato. Quando gli altri non c’erano, tu mi eri vicino”, “, ti ho voluto bene sin dal primo giorno”, “Tu mi stavi già simpatico, ma non potrai costruire il tuo futuro, che il destino ha deciso di interrompersi presto, dopo quello che ti è successo”, “Siamo stati vicini cinque mesi e per me eri più di un, un fratello. Avrei voluto averti vicino sempre, ma adesso non è più possibile”. Un banco vuoto, ma pieno di pensieri, con qualche fiore, una foto con scritto "”.