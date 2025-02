Ilfattoquotidiano.it - Ci sono voluti sette anni per annullare la sentenza dei ’30 secondi’ per violenza sessuale

La richiesta di giustizia di Barbara D’Astolfo è stata accolta, ma ci. Tanto tempo è trascorso dal giorno in cui, nel 2018, accusò Raffaele Meolo, sindacalista della Cisl, di averla molestata. Differenza Donna le è stata accanto e l’ha sostenuta insieme all’avvocata Teresa Manente. Si tratta dellapiù volte citata come quella “dei 30 secondi” e, dopo l’assoluzione della Corte D’Appello di Milano, ha attraversato la cronaca tra l’indignazione e lo sconcerto di tante donne e attiviste, suscitando anche amara ironia. L’attore Andrea Pennacchi, qualche sera fa a teatro, recitando la parte di un arlecchino che molestava un’ostessa, aveva fatto una battuta: “Se ti tocco per 30 secondi non è reato e posso andare avanti e toccarti per 30 secondi anche per un’ora e mezza”.