Ci risiamo | la sinistra prova a screditare l’Italia in Europa Stavolta sul caso Almasri

Solitaanti-italiana in scena in, dove ieri, a Strasburgo, si è tenuto il dibattito sul. Promosso da M5S e Avs, con una convinta partecipazione del Pd, il confronto in plenaria non ha fatto altro che confermare quanto siano spuntate le armi dell’opposizione, che si ritrova costantemente a replicare copioni inefficaci e autolesionisti.non sono arrivati a chiedere una procedura di infrazione, come avvenuto sul protocollo Italia-Albania, ma hanno comunque invocato «una presa di posizione forte» e perfino una indagine sulda parte dell’Ue. Con tanto di sceneggiata degli eurodeputati M5S che si sono fatti fotografare in posa e sorridenti con delle locandine con il volto del premier e la domanda: «Ricattata?».Col dibattito sula solitaanti-italiana in scena a Strasburgo«Dobbiamo dire con chiarezza che questo dibattito non nasce per difendere la giustizia internazionale, ma per colpire i governi non ideologicamente allineati», ha detto nel suo intervento l’eurodeputato di FdI-Ecr, Alessandro Ciriani, sottolineando che «ancora una volta le sinistre dimostrano di voler strumentalizzare le istituzioni per fini politici, trasformando una questione giuridica in un’arma contro un esecutivo democraticamente eletto».