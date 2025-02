Lanazione.it - Choco Varchi. Con Willy Wonka e tante dolcezze

Leggi su Lanazione.it

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, Montecelebra la dolcezza con la prima edizione di "", l’evento dedicato al cioccolato artigianale che trasformerà piazzain un angolo goloso di laboratori, degustazioni e spettacoli. Un weekend speciale, in occasione di San Valentino, che promette di rendere ancora più dolce la festa degli innamorati, ma anche di coinvolgere famiglie e bambini. La manifestazione, presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, dalla Presidente del CCN Federica Vannelli, insieme all’Artigiano Perugino Fausto Ercolani e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria, avrà come protagonisti i maestri cioccolatieri che guideranno i partecipanti in laboratori e show cooking, svelando i segreti della lavorazione del cioccolato, dalla fava di cacao al prodotto finito.