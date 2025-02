Dayitalianews.com - Choc e orrore in Francia, bimba rapita fuori scuola e poi uccisa. Arrestata un’intera famiglia

Leggi su Dayitalianews.com

Laè sottoper il rapimento e l’uccisione di Louise, una bambina di appena 11 anni scomparsa dopo essere uscita die ritrovata senza vita con numerose coltellate nella notte tra il 7 e l’8 febbraio in un bosco vicino a Longjumeau ed Épinay-sur-Orge, nell’Essonne. Le indagini hanno portato all’arresto di un uomo, un 23enne, vicino di casa della piccola.La svolta nelle indaginiLa svolta è arrivata lunedì 10 febbraio, quando è stato fermato il 23enne dopo che il procuratore di Evry, Grégoire Dulin, ha annunciato che sulle mani di Louise è stato rinvenuto il DNA del sospettato. L’uomo abita a circa 400 metri dalla casa della bambina e a pochi minuti dallache frequentava, e nei suoi confronti pende l’accusa di omicidio su minore di 15 anni.Come riferito dai media francesi però le manette sarebbero scattate anche per i genitori del 23enne, il padre e la madre di 49 e 48 anni, e per la fidanzata.