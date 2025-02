Anteprima24.it - Chiusura del termovalorizzatore, Ciarambino: “Un tema che va trattato con serietà”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Chi non vorrebbe chiudere per sempre l’inceneritore nella nostra terra? Lo dico da pomiglianese, che vive nel territorio in cui sorge l’unicoregionale e che si batte per salvaguardare la qualità ambientale tanto deteriorata ad Acerra e nei comuni vicini – dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Ha perfettamente ragione il vescovo Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale della Campania, quando dichiara che “non è possibile che tutto il discorso sui rifiuti punti solo su Acerra e sugli inceneritori”. Proprio per questo occorre affrontare questocon verità e realismo. Se si lancia una proposta così forte, occorre pure spiegare come si intende realizzarla, dire se si può fare, se i contratti in essere si possono chiudere, come si intende smaltire i rifiuti della nostra regione, come si intende evitare che i campani si ritrovino con i cumuli di spazzatura che arrivano fino ai primi piani delle case, come si farà con le multe europee.