Ilrestodelcarlino.it - Chiesta la perizia psichiatrica per le due stalker

E’ stata riunapsichiatra per le duedi Arezzo che per mesi hanno perseguitato Paolo Zignani, autotrasportatore di Borello di 57 anni che si è visto arrivare sotto casa oltre 50 carri funebri pronti a ritirare la sua salma e 840 servizi non richiesti. L’avvocato Raffaele Pacifico ha richiesto al pubblico ministero di procedere per la domanda al giudice di incidente probatorio per verificare la capacità di intendere e di volere delle due donne e valutare una eventuale misura di sicurezza per contenere la loro pericolosità sociale. Mamma e figlia di 37 anni di Badia Prataglia si trovano rinchiuse da una settimana all’ospedale San Donato di Arezzo nel reparto psichiatrico. "Ma potrebbero tornare libere - spiega il legale –, il trattamento sanitario obbligatorio a cui sono state sottoposte, infatti, prevede una durata limitata nel tempo, in genere non più di 15 giorni".