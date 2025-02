Nerdpool.it - Chicago PD punta i riflettori su un personaggio molto amato dai fan nella dodicesima stagione

PD piace spostare l’attenzione più spesso rispetto ai suoi colleghi di One. È un punto di forza della serie, in quanto ci offre prospettive e dinamiche diverse di settimana in settimana, ma significa anche che può passare un po’ di tempo prima che la serie si occupi del vostropreferito.Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) ha sofferto di questo sistema. Ilè stato presente per eventi importanti come il finale d’autunno e il crossover One, ma è rimasto quasi esclusivamente sullo sfondo. Le cose cambierannoseconda metà della.Kevin Atwater sarà al centro di “Street Jesus”La sinossi del prossimo episodio diPD, “Street Jesus”, si concentrerà su Atwater e sul suo conflitto di interessi sul campo.