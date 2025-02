Nerdpool.it - Chicago Fire: c’è un grande episodio in arrivo la prossima settimana!

Il mercoledì di One(negli stati uniti) è arrivato, ma purtroppo non ci sono nuovi episodi dei drama di Onein onda stasera sulla NBC. Sì, ci dispiace essere portatori di cattive notizie, mae gli show di Onesono in repliche per questa sera, con la NBC che ha programmato una rapida pausa nella programmazione prima del ritorno dello show con nuovi episodi mercoledì 19 febbraio.Questa sera i fan statunitensi potranno assistere alla replica del quartodella stagione 13, “Attraverso la pelle”, che è stato unparticolarmente importante per Violet. L’ha visto Violet mettere a rischio il suo lavoro per far nascere un bambino durante una chiamata tragica, che le è quasi costata la licenza di paramedico. L’ha avuto anche una trama divertente per Cruz e i ragazzi, che hanno cercato di rintracciare il responsabile del furto della bicicletta di Javi.