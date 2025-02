Lanazione.it - Chiara Francini a teatro con ‘Forte e Chiara’ e la sua storia di sogni e caparbietà

Montecatini, 12 febbraio 2025 -col suo’ e la suadi. Appuntamento venerdì 14 febbraio, alle ore 21 alVerdi di Montecatini, lo spettacolo tratto dal libro omonimo, unisce stand up,di narrazione, satira, avanspettacolo in una confessione umana, che riflette anche sulla tirannide del denaro e sulla condizione di ogni donna. Scrittrice avvezza a formidabili capriole,si abbandona, questa volta, ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità.