Gamberorosso.it - Chiacchiere senza lattosio: un classico delle ricette di Carnevale secondo Ernst Knam

Leggi su Gamberorosso.it

, frappe, bugie, sfrappole, lattughe. chiamatele come volete ma restano il dolce piùche ci sia del. Fritte o al forno, una spolverata di zucchero a velo e la garanzia del gusto è servita. Burro, uova, farina sono gli ingredienti base di questa ricetta, ma come farle in versione? Ecco la ricetta del maestro: la ricettaIngredienti100 gr di zucchero50 gr di burro di cacao fuso3 uovaVino bianco500 gr di farinaProcedimentoImpastare tutti gli ingredienti. Mettere l’impasto in frigorifero a riposare per circa due ore. Trascorso il tempo necessario, tirare la pasta molto sottile con un mattarello, ricavando dei rombi all’imperno dei quali praticare un’incisione. Friggere a 180°C fino a che lesiano abbondantemente dorate.