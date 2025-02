Davidemaggio.it - Chi sono Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio, protagonisti di Champagne – Peppino Di Capri

Leggi su Davidemaggio.it

Diè stato all’Ariston per celebrare i suoi 70 anni di carriera nel 2023. Questa sera, nel corso della seconda puntata della 75° edizione del Festival di Sanremo, viene presentato il biopic che racconterà martedì 18 febbraio al pubblico di Rai 1 la sua ascesa al successo. Ecco chii due attori che lo interpreteranno inDie che Carlo Conti ha deciso di invitare sul palco:Del.Chi èIl piccolo, nato a Buseto Palizzolo nel trapanese il 23 novembre 2018, interpreteràDinella sua primissima infanzia, quando a soli quattro anni iniziò a suonare per i soldati americani di stanza a.Come lui, anche– che studia musica con un insegnante privato – ha scoperto precocemente di essere un orecchio assoluto e lo ha fatto durante la pandemia, quando con una tastiera giocattolo ha istintivamente suonato l’Inno di Mameli, che in quel periodo si sentiva ovunque.