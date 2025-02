Ilfattoquotidiano.it - Chi poteva immaginare che al FantaSanremo servisse avere in squadra Lucio Corsi?

Il momento che attendavamo con trepidazione è finalmente arrivato. La 75esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata e con lei anche il nostro. Prima di passare in rassegna ed esaminare nel dettaglio le prestazioni in ottica fantasanremese degli artisti Top 5 di serata una rapida premessa che si può racchiudere in una parola: Grazie!Grazie ai 3milioni 364mila fantallenatori che hanno deciso di partecipare al gioco creando più di 5.2milioni di squadre raggruppate in 751mila leghe. Numeri da capogiro che surclassano quelli già incredibili dello scorso anno e che, in tutta onestà, erano assolutamente imprevedibili considerando l’inizio del nuovo ciclo delcon meccaniche di gioco diverse rispetto alle prime cinque edizioni.Detto questo veniamo a noi. Dopo la prima serata la sensazione è che gli artisti non abbiamo voluto sparare le loro cartucce più importanti fin dall’inizio ma non sono comunque mancate le sorprese.