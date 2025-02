Cultweb.it - Chi ha inventato il reggiseno moderno, l’indumento intimo che rivoluzionò la moda femminile

Ilcosì come lo conosciamo oggi fu brevettato il 12 febbraio 1914 dall’americana Mary Phelps Jacob, conosciuta anche come Caresse Crosby. La sua invenzione nacque per necessità. Insoddisfatta del corsetto rigido sotto un abito da sera, cucì insieme due fazzoletti legati con un nastro rosa, creando un supporto leggero e flessibile. Questo prototipo riscosse grande successo tra le sue amiche dell’alta società e la spinse a brevettarlo con il nome di “brassiere”.undi cotone bianco (fonte: Pexels)Si chiuse così una lunga storia che affonda le sue radici in epoche lontane. Già nell’antica Roma, infatti, si usava lo strophium, una fascia che avvolgeva il petto. Nel Medioevo e nel Rinascimento, il corsetto divenneprincipale per modellare il corpo, sebbene fosse rigido e scomodo.