Chi era l’agente 355 la prima spia donna al servizio di George Washington | è realmente esistita?

La leggenda del355 è una delle storie più intriganti della Guerra d’Indipendenza americana. Secondo alcune fonti, questaavrebbe svolto un ruolo chiave nel Culper Spy Ring, una rete segreta di intelligence aldi. Tuttavia, la realtà storica è molto meno certa: l’unica menzione di un’ipotetica “355” appare in una lettera del 1779, in cui Abraham Woodhull scrive di una “lady” che potrebbe aiutarlo a ingannare i britannici. Da questa breve citazione è nato un mito che ha ispirato libri, teorie speculative e film come Secret Team 355.Il cast femminile di Secret Team 355 . Fonte: RaiIl Culper Spy Ring fu un’organizzazione segreta istituita dae coordinata da Benjamin Tallmadge per raccogliere informazioni sui movimenti britannici a New York.