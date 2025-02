Metropolitanmagazine.it - Chi è Settembre, il cantante tra le nuove proposte di Sanremo 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, giovanepartenopeo che prima di coronare il sogno del Teatro Ariston è stato parte dei concorrenti di X Factor 2023 e non solo. Appena adolescente, ma subito determinato a portare avanti la sua passione,partecipa a vari talent show. A 12 anni partecipa a Io Canto su Canale 5 e, nel 2016, vince il Festival Show con il brano Su. Nel 2019 prende parte a The Voice of Italy nel team di Gigi D’Alessio, ma il suo percorso nello show si interrompe alle Battles. L’uscita dal programma non lo demoralizza, e nel 2020 amplia la sua discografia con canzoni come Soli insieme e Bum bum.Chi è il, il successo da X Factor aIlAndreaè uno dei 4 concorrenti che quest’anno salirà sul palco dinell’ambito delle