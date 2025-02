Tpi.it - Chi è Settembre, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025

Chi èintra ledi. Anni, età, vero nome, carriera, canzoni, fidanzata, X Factor, VertebreChi è, ilinal Festival ditra le? Il suo vero nome è Andrea, ed è uno dei cantanti che fa parte della categoriadi. Nato a Napoli, ha 23 anni e si è già fatto notare grazie alla sua voce graffiante e al suo stile unico, che fonde la tradizione musicale partenopea con sonorità moderne. La sua canzone con cui ha vintoGiovani si intitola Vertebre e parla della sofferenza provocata dalla fine di una relazione.Inizia lavorando in una web tv e postando video musicali su YouTube, riuscendo così a farsi conoscere. Nel 2019, partecipa a The Voice of Italy, entrando nella squadra di Gigi D’Alessio.