Metropolitanmagazine.it - Chi è Maria Tomba, da X Factor a Sanremo 2025

nasce nel 2002 a Verona e fin da piccola coltiva la sua grandissima passione per la musica. A soli 11 anni inizia a prendere lezioni di canto, a partecipare a concorsi canori e ad avvicinarsi anche al teatro. Attorno ai 14 anni,si avvicina in particolar modo al mondo del cantautorato iniziando a scrivere le sue prime canzoni. La musica diventa quindi il suo modo per esprimere paure, sogni, esperienze e avventure attraverso uno stile che lei stessa molte volte definisce “un filtro a colori“. Dopo il liceo,decide dunque di trasferirsi a Milano, in un convitto di suore, per seguire il suo sogno più grande: fare carriera nel mondo della musica.La grande svolta arriva nel 2023, quandopartecipa a Xnella squadra di Fedez, sorprendendo tutti con le sue doti canore e uno stile energico e unico.