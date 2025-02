Nonsolo.tv - Chi è Lucio Corsi, cantautore un po’ “alieno” al Festival di Sanremo 2025?

Ecco chi èfuori dal comune deldinon è un artista qualunque. Classe 1993, nato a Grosseto, è unfuori dagli schemi, capace di trasformare la musica in un viaggio tra sogno e realtà. Cresciuto nella Maremma toscana, ha sviluppato un immaginario unico, influenzato dall’ambiente rurale, dal glam rock e da un’estetica visionaria che lo ha reso immediatamente riconoscibile.Dopo il diploma, si trasferisce a Milano per inseguire la musica e pubblica i suoi primi lavori, “Vetulonia Dakar” e “Altalena Boy”, due EP che mescolano sonorità folk e rock con testi surreali e poetici. Nel 2017 arriva “Bestiario Musicale”, un concept album dedicato agli animali della Maremma, che consolida la sua identità artistica.Il grande salto avviene con la firma per la Sugar Music e l’uscita di “Cosa faremo da grandi?” (2020) e “La gente che sogna” (2023), due album che lo confermano come uno degli artisti più originali della scena italiana.