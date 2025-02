Lettera43.it - Chi è il fidanzato turco di Cristiano Malgioglio: ha 40 anni in meno di lui

Atteso come co-conduttore sul palco del Teatro Ariston,è pronto a portare al Festival di Sanremo 2025 la sua proverbiale ironia e la sua irriverenza. L’artista affiancherà infatti il direttore artistico Carlo Conti mercoledì 12 febbraio assieme al comico Nino Frassica e alla super top model Bianca Balti. Difficile che al suo fianco ci sia anche ilOnur, con cui ha una relazione da qualche anno, dato che vive a Istanbul e non è mai apparso in pubblico. «È bellissimo, ha 40, anzi 41», ha raccontatoa novembre a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. «È una bella storia»., cosa sappiamo sulOnurin uno scatto sui social (Instagram).«Le mie storie d’amore sono come le stagioni», aveva raccontato, sempre a Verissimo, qualche mese prima.