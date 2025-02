Lettera43.it - Chi è il cybercriminale russo Alexander Vinnik, liberato dagli Usa in cambio di Marc Fogel

Indella liberazione da parte di Mosca dell’insegnante statunitense, che era stato condannato a 14 anni di carcere di massima sicurezza in Russia per spaccio di droga, l’amministrazione Trump sta rilasciandoarrestato in Grecia nel 2017 (e poi estradato negli Usa) con l’accusa di aver riciclato quattro miliardi di dollari in Bitcoin.rischiava fino a 20 anni di carcereprima di un’udienza in Grecia (Getty Images).è stato arrestato in un piccolo villaggio di mare della Grecia nel 2017 su richiesta degli Stati Uniti, in quanto accusato di riciclaggio di denaro attraverso BTC-e, piattaforma di sdi criptovalute attraverso la quale avrebbe canalizzato quattro miliardi di dollari provenienti da attacchi ransomware, furto d’identità, traffico di droga e altre attività criminali.