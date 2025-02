Cultweb.it - Chi è Helen Fielding, la madre (artistica) di Bridget Jones?

è una scrittrice, produttrice televisiva, giornalista e sceneggiatrice britannica, nota principalmente per aver scritto Il diario di, pubblicato nel 1996, da cui è stato realizzato il film di grande successo. In seguito, ha dato vita ai sequel Che pasticcio,!,’s Baby e– Un amore di ragazzo in uscita nelle nelle sale italiane il 27 febbraio 2025. Dal 1999 al 2009 ha avuto una relazione con Kevin Curran, produttore esecutivo dei Simpsons, con cui ha avuto due figli: Dashiell e Romy.è nata il 19 febbraio 1958 e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Morley, nel West Yorkshire. Ha frequentato il Wakefield Girls High School e successivamente ha conseguito la laurea in Inglese al St. Anne’s College di Oxford.