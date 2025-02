Lettera43.it - Chi è Francesco Del Gaudio, attore della fiction Champagne lanciata a Sanremo

Durante la seconda serata di2025 Carlo Conti ha dedicato uno spazio alla. Sul palco con lui il talento Alessandro Gervasi, bambino siciliano dotato di orecchio assoluto e che interpreta Peppino Di Capri da piccolo, e l’Del. Tra il pubblico anche la regista Cinzia TH Torrini. Laandrà in onda su Rai 1 dal 18 febbraio.Chi èDelDelè une musicista nato il 24 aprile 1999 a Pompei. Dal 2018 ha dato avvio alla sua carriera e tra musica, teatro e set non si è più fermato. Sa suonare il pianoforte, ma anche la tromba e le percussioni. A lanciarlo è stato il film Benvenuti in casa Esposito del regista Gianluca Ansanelli. Poi ha lavorato alla miniserie La Sposa e a Inganno, serie Netflix con Monica Guerritore.