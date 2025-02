Tpi.it - Chi è Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David ospite a Sanremo 2025

Chi è, ladiChi è, ladial Festival di? Chloe Celeste Hosterman, meglio nota comeOlivia, è nata nel 1996 e ha trascorso la sua infanzia a Bainbridge Island, nello stato di Washington. Nel 2011, dopo la tragica perdita del padre, ha deciso di adottare ufficialmente il nome “” in suo onore, in ricordo del tenero soprannome che lui le dava, “colomba” in inglese.Cantante e attrice conosciuta per i suoi ruoli nelle serie-tv di Disney Channel e una canzone diventata famosissima su TikTok. Lei e, frontman dei Maneskin, si sono incontrati nel settembre 2023 agli MTV Music Awards. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Viaggiano in lungo e in largo immortalando la loro (super appassionata) relazione sui social.