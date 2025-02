Ilfattoquotidiano.it - Chi è Daniela Fumarola, la nuova leader della Cisl che chiacchierava molto con l’Ilva dei Riva

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La parabola è arta all’apice: dalla difesa dei diritti dei contadini fino alla guida, il secondo sindacato italiano che tanto piace a Giorgia Meloni.è lasegretaria generale, erede – in continuità – di Luigi Sbarra. Cinquantanove anni, tarantina,ha costruito tutta la carriera in Puglia prima di decollare verso Roma. La sua esperienza come sindacalista è iniziata nel 1987 nella sezione tarantinaFisba, il sindacato dei braccianti agricoli. La prima svolta nel 2009 quando viene eletta segretaria generaledi Taranto e sette anni dopo aralla guida del regionale. Adesso sarà la numero uno nazionale grazie al voto favorevole di 188 delegati su 191.L’investitura è arta direttamente da Sbarra, ormai un mese fa, e il sindacato ha seguito il volere dell’ormai ex