Cultweb.it - Chi è Bianca Balti, supermodella, co-conduttrice di Sanremo 2025 che dice: “Voglio celebrare la vita”

, modella e attrice, sarà questa sera sul palco del Teatro Ariston come co-della seconda serata del Festival di. Assieme al padrone di casa Carlo Conti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La sua storia personale, segnata da tanti successi professionali, è anche segnata dalla malattia, un cancro ovarico al terzo stadio con metastasi che sta curando da mesi. E che racconta sempre con coraggio elità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Nata a Lodi il 19 marzo 1984, sotto il segno dei Pesci,ha raggiunto il successo nel 2005 grazie a una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana, dando il via a una carriera che l’ha vista sfilare per i più grandi marchi della moda, tra cui Chanel, Valentino, Versace e Fendi.