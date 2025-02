Ilgiornaleditalia.it - Chi è Bianca Balti, dal cancro al marito alle figlie, tutto sulla vita privata della modella co-conduttrice a Sanremo 2025

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Carlo Conti l'ha scelta come co-nella seconda serata del Festival di; la moha raccontato di non voler parlare del, ma diè supermoitaliana scelta da Carlo Conti come co-del Festival di: nel 2024 ha rivelato