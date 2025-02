Quotidiano.net - Chi è Andrea Settembre: la star di talent e TikTok punta alla vittoria di Sanremo Giovani

Roma, 12 febbraio 2025 – Con diverse esperienze televisive alle spalle e un profilo da più di un milione di follower suapproda sul palco dell’Ariston per il Festival di2025. Grazie al brano ‘Vertebre’, il giovane artista napoletano è riuscito a conquie uno dei posti disponibili per le ‘Nuove Proposte’ nelle serate dell’attesa kermesse. Chi è, in arte, nasce a Napoli il 9 ottobre 2001. Si avvicina da piccolissimomusica, iniziando a frequentare corsi di danza e di canto all’età di soli 6 anni e iscrivendosi poi a un’accademia musicale. A soli 12 anni,partecipatrasmissione ‘Io Canto’, su Canale 5, iniziando anche a comporre i primi brani originali. Il giovane cantante continua a farsi conoscere attraverso ishow nel 2019, partecipando a ‘The Voice of Italy’, dove entra nel team di Gigi D’Alessio.