Chi è Alex Wyse, cantante in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025

Chi èintra le. Età, anni, fidanzata, Instagram, canzoni, vita privata, nome, AmiciChi èinal Festival di? Il giovane, già volto noto al pubblico televisivo per aver partecipato ad Amici, arriva income una delle quattrodel Festival. Una categoria che Carlo Conti da quest’anno ha deciso di reintrodurre. Il suo vero nome è Alessandro Rina. Nato il 16 giugno del 2000 a Turate, in provincia di Como,ha 24 anni.Cresciuto nella provincia lombarda, lascia l’Italia durante il periodo scolastico per ricevere una formazione nel Regno Unito. Dopo un periodo nel Chesterton Community College a Cambridge, prosegue gli studi con l’obiettivo di diventare un, diplomandosi poi al BIMM Music Institute di Londra.