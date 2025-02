Quotidiano.net - Chi è Alessandro Gervasi, il bambino prodigio del piano che interpreta Peppino Di Capri

Leggi su Quotidiano.net

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Raramente si vedono bambini così piccoli sul palco dell'Ariston, maè certamente un caso a parte: ildi sei anni hato il giovanedinel film biografico 'Champagne', che verrà trasmesso il 24 marzo su Rai 1. Accanto a lui Francesco Del Gaudio, che impersona la versione più 'adulta' del grande cantante campano. I due intoneranno l'omonima canzone, conalforte., 6 anni, che stasera salirà sul palco dell'Ariston, nel corso della seconda serata della 75esima edizione del festival di Sanremo, 12 febbraio 2025. ANSA/RALPH PALKA/UFFICIO STAMPA RAI FICTION +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ Senza dubbio, dunque, un: ha cominciato a suonare all'età di tre anni, emulando il papà, a cui deve la sua passione per la musica.