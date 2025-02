Terzotemponapoli.com - Che Napoli vedremo contro la Lazio? Parola a Rastelli

Ha parlato soprattutto delMassimo, allenatore ed ex calciatore, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Credo che nelle idee di Conte ci sia anche il cambio modulo a causa delle assenze e in vista della garala. Antonio cercherà all’interno dell’organico le soluzioni migliori che possano anche nascondere le assenze. Di certo in questi giorni l’allenatore farà una valutazione a 360° per capire quale è la scelta migliore, sempre al fine di centrare il risultato. Raspadori e Lukaku si sposerebbero benissimo se impiegati insieme con un modulo a due punte. Giacomo sa attaccare la profondità, è tecnico e veloce, il belga sa far salire la squadra, protegge palla e assiste il compagno”.Il modulo più appropriato -complici gli infortuni- per affrontare la“In definitiva, però, non penso che cambierà il sistema di gioco.