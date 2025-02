Uominiedonnenews.it - Che Dio Ci Aiuti 8, Prima Puntata: Il Ritorno Di Suor Angela Cambia Tutto!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Che Dio ci8,faad Assisi con un nuovo importante compito da assegnare aAzzurra. Quest’ultima si trova are vita!Che Dio ci8 fa il suo grandesu Rai 1. L’amatissima fiction torna ad andare in onda con la sua ottava stagione, che segnerà ildi un personaggio molto amato, ossiainterpretata da Elena Sofia Ricci. Anche il personaggio di Azzurra torna ad essere centrale, con delle decisioni importanti da prendere ma anche dei compiti di grande responsabilità. Ma ecco che cosa sta per succedere.Che Dio ci8,torna ed assegna un compito ad Azzurra!Nel corso delladi Che Dio ci, Azzurra, ormai diventata a tutti gli effettiAzzurra, deve fare i conti con un compito a dir poco complicato.