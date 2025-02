Ilfattoquotidiano.it - Chat di Fdi su strage di Bologna, la rabbia di Bersani: “Lollobrigida e gli altri si vergognino e si inchinino davanti alle vittime”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durissimo commento di Pier Luigi, ospite di Dimartedì (La7), a una delledi Fratelli d’Italia svelate dal libro “Fratelli di” di Giacomo Salvini (ed. Paper First). Si tratta della conversazione tra l’attuale sottosegretaria alla Istruzione Paola Frassinetti e il ministro dell’Agricoltura Francescosull’iniziativa di Federico Mollicone di aprire una commissione d’inchiesta sulle stragi die di Ustica.Entrambi gli interlocutori negano la verità processuale sulladiin particolare invita alla calma e promette che, una volta arrivati al governo, avrebbero avuto la possibilità di far emergere la “Verità”, con la V maiuscola.“Intanto a questoqui – esordisce– voglio dire che tocca alla giustizia e alla magistratura tirar fuori la verità, non al ministro dell’Agricoltura.