Chapeau Media, nasce il progetto che ispira la nuova generazione di imprenditori italiani

L'Italia è da sempre un Paese di, con oltre 220 mila piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante dell'economia nazionale. Eppure, raccontare l'a in modo autentico e coinvolgente è una sfida che pochi hanno saputo raccogliere. A cambiare le regole del gioco arriva, una startup nata perre e supportare ladiattraverso storie reali, esperienze dirette e consigli pratici. Fondata da Giacomo Luppi, Filippo Carabelli, Pietro Santini e Simone Roccoli, quattro giovani under 30 con con esperienze in aziende come Salesforce, OneDay Group, Simon-Kucher e McKinsey,si propone come un punto di riferimento per giovanie appassionati di business. Attraverso interviste settimanali con alcuni dei più grandie ceo, lacompany ha già conquistato in pochi mesi un vasto pubblico, raggiungendo 750 mila utenti mensili e oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di un anno.