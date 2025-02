.com - Champions, play off: Juve batte il Psv (2-1) con zampata di Mbangula nel finale. I risultati della serata

Lantus piega nelcon un tocco sotto misura diil Psv Eindhoven, in una partita in cui i bianconeri ancora una volta hanno mostrato pregi e difetti. Avanti poco dopo la mezz'ora con un siluro di McKennie, nella ripresa i padroni di casa – proprio nel momento in cui sembravano in controllo del match – si sono fatti raggiungere da un gol di Perisic, sveglio ad approfittare delle lacune difensive di KellyL'articolooff:il Psv (2-1) condinel. Iproviene da Firenze Post.