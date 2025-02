Lapresse.it - Champions League, Juventus-Psv 2-1: la decide Mbangula

La strada per il G8 d’Europa è tracciata, ma non in discesa. Nel primo round del playoff dilapiega nel finale con un tocco sotto misura diil Psv Eindhoven, con il punteggio di 2-1 in una partita in cui i bianconeri ancora una volta hanno mostrato i loro pregi e difetti. Avanti poco dopo la mezz’ora con un siluro di McKennie, nella ripresa i padroni di casa – proprio nel momento in cui sembravano in controllo del match – si sono fatti raggiungere da un gol di Perisic, sveglio ad approfittare delle lacune difensive di Kelly. Solo la zampata dell’attaccante belga, dopo un bello spunto di Conceiçao, ha regalato una vittoria fondamentale alla Signora in vista del match di ritorno in Olanda che, comunque, si configura come una battaglia. Se è vero che la Juve questa volta ha ‘rifiutato’ il pareggio, andando a caccia del bottino pieno fino al 90?, rialzandosi dopo l’1-1 incassato a sorpresa, non si può dire che la squadra di Motta trasmetta fiducia e sicurezze.