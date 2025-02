Sololaroma.it - Champions League, Juventus di misura: Real Madrid all’ultimo respiro

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend di campionato è passato in archivio e a prendere la scena è la. La giornata di oggi 11 febbraio ci ha regalato le prime 4 gare della fase playoff, con quella tra Brest e PSG che ha aperto le danze. Alle ore 21:00, invece, si sono tenute le restanti tre. Si parte dalla, che ha battuto per 2-1 diil PSV. I bianconeri sono passati in vantaggio al 34? grazie alla rete di Weston McKennie, salvo poi farsi recuperare da Ivan Perisic al 56?. La Vecchia Signora l’ha spuntata solo all’82’, grazie al gol decisivo del giovane Samuel Mbangula.Si prosegue con il successo del Borussia Dortmund, corsaro a Lisbona contro lo Sporting per 3-0. Succede tutto nella ripresa. Serhou Guirassy sigla l’1-0 all’ora di gioco esatta, mentre dopo 8? minuti Pascal Gross fa 2-0.