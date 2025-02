Sport.quotidiano.net - Champions League, Feyenoord-Milan: orario e dove vedere il match

Rotterdam (Paesi Bassi), 12 febbraio 2025 – Il passo falso commesso sul campo della Dinamo Zagabria nell’ultima giornata della prima fase ha scalzato ildi Sergio Conceiçao fuori dalle prime otto della classifica, costringendolo a passare attraverso i playoff per conquistare un pasto agli ottavi di finale di UEFA. Playoff che comincerà questa sera con la sfida in programma alle ore 21 sul campo del(ilsarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video) che quest’anno, come i rossoneri, ha faticato un po’ a trovare la giusta continuità di risultati e, proprio a due giorni dalla gara di questa sera, nonostante il rotondo successo ottenuto a spese dello Sparta Rotterdam, ha deciso di separarsi da mister Brian Priske e promuovere, quantomeno provvisoriamente, il tecnico della formazione Under 21 del club, Pascal Bosschaart.