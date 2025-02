Rompipallone.it - Champions League, dramma Juve e Milan: il rischio è enorme

Ultimo aggiornamento 12 Febbraio 2025 9:12 di Giancarlo SpinazzolaTutta l’Italia col fiato sospeso per il destino delle italiane in: gli occhi ora sono tutti sulCon i nuovi innesti, e in particolare con l’arrivo di Kolo Muani, lantus di Motta sembra aver ingranato la marcia veloce, con davanti l’obiettivo chiaro del quarto posto, necessario per vitare un “bagno di sangue” dal punto di vista economico in caso di annata senza gli introiti della. Per arrivare all’obiettivo, Giuntoli è intervenuto prepotentemente sul mercato, regalando al suo tecnico tre nuovi innesti in difesa, Costa, Veiga e Kelly, e il sopracitato Kolo Muani, autore di cinque reti nelle prime tre apparizioni in maglia bianconera.Acquisti più da instant team che da progetto a lungo termine, trattandosi per lo più di prestiti senza opzioni di acquisto, segnale inequivocabile dell’importanza capitale degli introiti della: riguardo la competizione europea, sarebbe molto importante in casantus riuscire a superare i play-off, sia per dare manforte al progetto tecnico sia per far respirare le casse bianconere.