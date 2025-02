Digital-news.it - Champions League ? Oggi Celtic Glasgow - Bayern Monaco in Diretta TV8 + Gialappas Night

Leggi su Digital-news.it

Dentro o fuori. Dopo la fase a campionato l’Uefaentra nella fase decisiva con gli incontri dei Playoff. Tra le partite di andata TV8 proponein, mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Aldo Serena, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis.Nicola Roggero racconterà il match con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Ilarriva dalla sconfitta contro l’Aston Villa (4-2), mentre ilè reduce dal successo per 3-1 sullo Slovan Bratislava. I bavaresi sono imbattuti nei quattro precedenti contro gli scozzesi, con tre vittorie e un pareggio.Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.