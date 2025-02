Digital-news.it - Champions League ? Feyenoord vs Milan (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Tutto pronto per il playoff di andata che vedrà scendere in campo su. Gli olandesi si preparano ad ospitare i rossoneri di Conceição, determinati a proseguire il percorso in Europa dopo una fase a gironi un po’ altalenante. La gara sarà trasmessa mercoledì 12 febbraio, live e in esclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. Indal de Kuip di Rotterdam ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Cristian Brocchi. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room diGianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Cristiana Girelli e Federico Balzaretti.