Champions Juventus-Psv 2-1 | McKennie e Mbangula decidono la sfida di andata

(Adnkronos) – Lasi impone 2-1 allo Stadium sul Psv nella gara didei playoff diLeague. I gol dila, dopo il momentaneo pareggio dell’ex Inter Perisic. I bianconeri tra una settimana cercheranno di confermare il risultato ed accedere agli ottavi. La Juve aveva già affrontato il Psv nel corso di questa stagione, nella prima partita del primo turno della fase a campionato della, con il risultato finale di 3-1 per i bianconeri. Thiago Motta per lasceglie ancora Kolo Muani come unico riferimento offensivo, supportato da Nico Gonzalez,e Yildiz. In mezzo al campo c’è Douglas Luiz con Locatelli, mentre in difesa Gatti e Veiga, con Weah terzino e con Kelly alla sua prima da titolare i bianconero. Tra i pali Di Gregorio.