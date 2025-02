Champions Bruges-Atalanta 2-1 | rigore affonda nerazzurri al fotofinish

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'non passa anell'andata dei playoff per l'accesso agli ottavi diLeague, dopo averli sfiorati con il nono posto e trovando al sorteggio i belgi, 24esimi in classifica: 2-1 il risultato finale. Vanno in vantaggio i padroni di casa al quarto d'ora dal fischio d'inizio, con Jutglà lanciato da Talbi. .