Cesena, derby amaro. Riccione esulta 3-1

Sconfitta che brucia per l’Elettromeccanica Angelini, caduta a3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-20) nel campionato di volley femminile di serie B1. In undalle grandi emozioni,paga la maggiore discontinuità in ricezione; gioca meglio a muro, ma si deve arrendere al gioco più frizzante delle avversarie.vince i primi due set, mentre nel terzo le bianconere riescono a cambiare l’inerzia della gara cercando l’allungo fin da subito. Il parziale resta però in equilibrio, con le padrone di casa che centrano pure il soprasso. A quel punto ci pensa Benazzi che prima passa sopra al muro (21-20) poi va giù dalla seconda linea (21-21). La battuta di Vecchi cade sulla riga dei nove metri (22-24) e l’attacco fuori divale il 22-25. Nell’ultimo setriprende però il controllo andando a chiudere i conti senza troppi patemi.