Laprimapagina.it - Cervicalgia: perché il movimento è la chiave per stare meglio

Leggi su Laprimapagina.it

Laè una delle problematiche muscoloscheletriche più diffuse, caratterizzata da dolore e rigidità nella zona del collo, spesso accompagnata da mal di testa, vertigini o tensioni alle spalle. Nella maggior parte dei casi, non si tratta di un problema grave, ma di una condizione che può essere gestita efficacemente con il giusto approccio. Il punto? Il. Le cause della: uno stile di vita troppo staticoViviamo in un’epoca in cui trascorriamo gran parte della giornata in posizioni fisse: davanti al computer, alla guida o con lo smartphone in mano. Questa mancanza dicausa una contrazione costante dei muscoli cervicali, che, senza adeguata ossigenazione, si irrigidiscono e diventano dolenti.Il nostro collo è progettato per muoversi, ma quando rimane fermo troppo a lungo, i muscoli entrano in uno stato di tensione cronica, contribuendo all’insorgenza della sindrome cervico-cefalica, una condizione che può influenzare negativamente la qualità della vita.