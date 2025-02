Secoloditalia.it - Centrodestra compatto a Genova: “Confermata la candidatura a sindaco di Pietro Piciocchi”

«Ilconfermacome candidatoalle prossime elezioni comunali di. Una decisione che conferma la nostra unità e la volontà di garantire alla città continuità, competenza e visione per il futuro». Queste le parole del viceministro Edoardo Rixi per suggellare l’incarico. Il passaggio di testimone, già nell’aria da settimane, è ora ufficiale: ilsi muove ancora una volta in blocco per dare continuità all’amministrazione Bucci, puntando su una figura che, in questi anni al fianco dell’attuale guida regionale, ha dimostrato di saper gestire con solidità e pragmatismo il governo della città.Asalda ilQuesta mattina il tavolo per le amministrative delha incontrato, attuale vicee facente funzioni, consolidando un consenso che si è allargato rapidamente sia nei partiti sia nelle realtà civiche del territorio.