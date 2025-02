Spazionapoli.it - Centro Sportivo, il sindaco di Castel Volturno: “C’è una cosa da smentire”, poi si sbilancia sullo stadio

Calcio Napoli notizie – Continua a tenere banco la storia legata al, dopo le parole da parte del tecnico di Antonio Conte e i rumors degli ultimi giorni.Archiviata la delusione di domenica sera, con il pareggio interno contro l’Udinese per 1-1, il Napoli calcio sta preparando ala prossima sfida di Serie A di sabato prossimo, contro la Lazio. In questi giorni, però, a tenere banco sono anche le notizie legate sia alla questioneche a quella del. In particolare, dopo che Antonio Conte di recente ha posto l’accento sull’importanza di avere delle strutture proprie per guardare al futuro con l’ambizione di crescere sempre di più.A fare chiarezza circa le ultime indiscrezioni trapelate in questi giorni è stato ildi, Pasquale Marrandino, intervenuto ai microfoni di Radio Marte.