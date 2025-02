Ilgiorno.it - Centro di aiuto alla vita: "Parole che dividono"

Il presidente di Family Day Massimo Gandolfini ospite deldidi Melzo, e il giorno dopo la polemica, a firma Pd: "Le sue sonochee avvelenano". La conferenza tenuta dal medico in prima linea contro l’interruzione di gravidanza si è tenuta l’altra sera, in occasione della Giornata nazionale dellae con patrocinio comunale, immancabile l’attacco194 "passata grazie a un voto inconsapevole". Così, nella nota della segretaria Pd Tatiana Tritone: "Quello che doveva essere un incontro organizzato per parlare di futuro e speranza si è rivelato un vero e proprio comizio politico integralista ed estremista". Ancora: "Le posizioni fanatiche di Gandolfini non fanno bene a nessuno e siamo certi che la sua presenza non abbia arricchito alcuno dei pochi presenti.