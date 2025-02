Anteprima24.it - Cento euro a carico per trasferire rifiuti fuori dal comune

Tempo di lettura: 2 minutiDa Frattamaggiore ad Arzano, in provincia di Napoli per abbandonare nottetempo una ingente quantità di: a finire nei guai l’amministratore di un noto locale, il suo socio in affari e uno sversatore seriale di immondizia che per ogniprendeva. Tutti sono stati individuati e denunciati dalla Polizia Locale di Arzano, coordinata dal comandante Biagio Chiariello. Da diverse settimane, nel centro storico di Arzano, venivano abbandonati in strada, sistematicamente, circa venti sacchi di. La Polizia Locale ha avviato un’attività di monitoraggio e gli agenti della polizia locale hanno scoperto che l’abbandono avveniva di notte da parte di un uomo che a bordo di un veicolo Fiat proveniva dal territorio limitrofo di Frattamaggiore. Il locale, noto per eventi e cerimonie, nel corso degli accertamenti é risultato non essere in possesso del contratto smaltimento, stipulato solo successivamente ai controlli degli agenti.